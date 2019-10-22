Сигнал бедствия с российского ледокола у берегов Норвегии подали случайно

«Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена», — сказал собеседник. Он уточнил, что после включения оборудования «произошла самовольная подача сигнала».
Судно следует по маршруту из Санкт-Петербурга в Сабетту (ЯНАО).
Представитель спасательных служб Южной Норвегии в свою очередь сообщил, что опасности для ледокола нет, два двигателя из четырех работают, поэтому экипаж способен управлять судном.
«У нас есть два буксира, которые готовы помочь судну добраться в порт. Но мы хотим подождать, пока ветер немного утихнет через четыре-шесть часов. Пока еще не принято решение, какой порт это будет», — добавил он.
По словам собеседника агентства, все члены команды решили остаться на борту, хотя норвежская сторона предлагала эвакуировать их вертолетом.
По словам командующего спасательной операцией Сесилии Эверсвеен, которые приводит телеканал NRK, сейчас ледокол находится в 12 морских милях (22,2 км) от норвежского побережья, к нему направляются катера береговой охраны и службы спасения.