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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Южная Корея заявила о вторжении шести военных самолетов России в зону опознания ПВО

Южная Корея заявила, что российские военные самолеты вторглись в зону опознания ПВО (KADIZ), сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов страны.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об одном самолете A-50, трех Су-27 и двух Ту-95, которые находились в районе к северу от острова Уллындо в Японском море. Спустя семь минут они вышли за пределы этой территории, но потом еще несколько раз входили в нее.

Опознавательная зона ПВО — пространство, в котором осуществляется идентификация воздушных судов. Концепция таких зон не определена в международных договорах. Опознавательные зоны ПВО есть у США, Канады, Японии, Китая и Южной Кореи.

В российском посольстве в Сеуле сказали ТАСС, что пока не получали от южнокорейской стороны уведомления о происшествии.

Летом Сеул заявил о вторжении в воздушное пространство российских самолетов, которые осуществляли первое совместное с Китаем патрулирование региона.

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