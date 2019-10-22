Фигурант дела о нападении на журналиста Кашина получил восемь лет тюрьмы. Но за другое

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Борисов признан виновным в похищении человека, совершенном организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ). Кроме того, обвиняемый должен выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей.
По данным следствия, в 2014 году Борисов в форме сотрудника ГИБДД вместе с соучастниками похитил Горбунова и потребовал от него признаться на камеру в организации покушения на Кашина.
Сам Олег Кашин в беседе с Би-би-си заявил, что считает приговор Борисову за похищение фактическим отказом государства от преследования Горбунова и согласием признать его жертвой. По мнению журналиста, суд над исполнителями покушения затягивается по этой же причине — государство не хочет наказывать организатора и заказчика.
«Насколько я знаю, так называемое похищение Горбунова было частью оперативной игры и сделки исполнителей со следствием, которое нуждалось в показаниях Горбунова и было не в состоянии добиться этих показаний легально», — полагает Кашин.
«Это было в тот период, когда существовала политическая установка (я предполагаю, что от Медведева) раскрыть дело. Потом установка поменялась, и обязательства следствия перед участниками сделки, как часто бывает, обнулились», — говорит он.