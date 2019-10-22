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17:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фигурант дела о нападении на журналиста Кашина получил восемь лет тюрьмы. Но за другое

Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, обвиняемого в похищении бывшего руководителя холдинга «Заслон» Александра Горбунова. Борисов также проходил по делу о покушении на журналиста Олега Кашина в ноябре 2010 года.

Источник: GETTY IMAGES

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Борисов признан виновным в похищении человека, совершенном организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ). Кроме того, обвиняемый должен выплатить штраф на сумму 300 тысяч рублей.

По данным следствия, в 2014 году Борисов в форме сотрудника ГИБДД вместе с соучастниками похитил Горбунова и потребовал от него признаться на камеру в организации покушения на Кашина.

Нападение и похищение: хронология событий

  • На Кашина напали в ноябре 2010 года — его избили возле дома на Пятницкой улице в Москве. У одного из нападавших была спрятана арматура в букете цветов. Позднее Кашин утверждал, что именно Борисов якобы бил его арматурой.
  • В январе 2011 года Кашин рассказал о беседе с российским президентом Дмитрием Медведевым, который пообещал «оторвать голову» тем, кто стоит за избиением журналиста.
  • В апреле 2014 года некие люди в масках заблокировали машину директора оборонного предприятия «Заслон» Александра Горбунова и вывезли его в неизвестное помещение. По версии следствия, они требовали, чтобы он на камеру признался в причастности к избиению Кашина. Запись, как полагает следствие, они планировали использовать для шантажа потерпевшего.

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  • В 2015 году Кашин сообщил, что считает дело о нападении на него раскрытым, и назвал имена предполагаемых исполнителей: Данила Веселов, Михаил Кавтаскин и Вячеслав Борисов.
  • Во время следствия Веселов называл организатором нападения на Кашина именно Горбунова, а заказчиком преступления — бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака, которого Кашин летом 2010 года оскорбил в своем блоге.
  • Веселов, Кавтаскин и Борисов были сотрудниками службы охраны «Механического завода», входящего в холдинг, принадлежащий родственникам Турчака.
  • Горбунов в деле Кашина фигурировал в статусе свидетеля и утверждал, что похитители его оговорили. Турчак, который в конце 2017 года стал секретарем генсовета «Единой России», также категорически отрицал свою причастность к нападению на журналиста.
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Сам Олег Кашин в беседе с Би-би-си заявил, что считает приговор Борисову за похищение фактическим отказом государства от преследования Горбунова и согласием признать его жертвой. По мнению журналиста, суд над исполнителями покушения затягивается по этой же причине — государство не хочет наказывать организатора и заказчика.

«Насколько я знаю, так называемое похищение Горбунова было частью оперативной игры и сделки исполнителей со следствием, которое нуждалось в показаниях Горбунова и было не в состоянии добиться этих показаний легально», — полагает Кашин.

«Это было в тот период, когда существовала политическая установка (я предполагаю, что от Медведева) раскрыть дело. Потом установка поменялась, и обязательства следствия перед участниками сделки, как часто бывает, обнулились», — говорит он.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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