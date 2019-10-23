22 октября, источник: Московский комсомолец
СМИ: в родовом селе Арашуковых прошли обыски и задержания
В родовом селе обвиняемого
По информации издания, следственные мероприятия в селении Хабезе прошли во вторник при участии центрального аппарата СК.
Были задержаны несколько человек, включая Беслана Арашукова, который приходится Раулю троюродным племянником, Рауфу — четвероюродным братом. Об этом изданию сообщил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. По его словам, также был задержан двоюродный брат жены Рауля Арашукова.