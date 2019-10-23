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01:07 (мск), источник: РИА Новости

В центре Киева два человека погибли, один ранен при взрыве гранаты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Двое мужчин погибли и одна девушка получила ранения в результате взрыва гранаты возле кафе в центре Киева, сообщает в среду портал «Информатор Киев».

Источник: РИА Новости

«Улица Пушкинская 34, недалеко от кафе “Пророк”. Здесь прогремел взрыв. По предварительным данным взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое мужчин, девушка, которая проходила рядом, получила ранения. Ее госпитализировали», — сообщил корреспондент на странице портала в Facebook.

На данный момент на месте работают полицейские и находятся машины скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По сообщениям свидетелей, известно, что на ступеньках рядом с кафе «Пророк» сидели двое парней один из них, предположительно, состоял в какой-то военной организации. У них в руках была граната, которую они крутили, после чего прогремел взрыв, сообщает портал.

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