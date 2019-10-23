В центре Киева два человека погибли, один ранен при взрыве гранаты

«Улица Пушкинская 34, недалеко от кафе “Пророк”. Здесь прогремел взрыв. По предварительным данным взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое мужчин, девушка, которая проходила рядом, получила ранения. Ее госпитализировали», — сообщил корреспондент на странице портала в Facebook.
На данный момент на месте работают полицейские и находятся машины скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
По сообщениям свидетелей, известно, что на ступеньках рядом с кафе «Пророк» сидели двое парней один из них, предположительно, состоял в какой-то военной организации. У них в руках была граната, которую они крутили, после чего прогремел взрыв, сообщает портал.