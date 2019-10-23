Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

По его словам, ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.
отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы.
Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит 21—23 октября в инновационном центре «Сколково». РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума.