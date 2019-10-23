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08:41 (мск), источник: РИА Новости

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Кибермошенники разработали новый метод хищения денег у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, об этом заявил РИА Новости в кулуарах форума «Открытые инновации» глава компании Group-IB Илья Сачков.

Источник: AP 2019

По его словам, ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.

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отметил Сачков, система Secure Bank ежемесячно фиксирует свыше тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью данной схемы.

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит 21—23 октября в инновационном центре «Сколково». РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума.

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