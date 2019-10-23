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10:55 (мск), источник: ТАСС

Источник: силовики задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области

Еще четверо объявлены в розыск.

Источник: AP 2019

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ростовской области задержали двух человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка.

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

«Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых», — сказал собеседник агентства.

В результате инцидента, который произошел 22 октября, погибли пять человек, еще двое доставлены в больницу.

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