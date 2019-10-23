10:55 (мск), источник: ТАСС
Источник: силовики задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области
Еще четверо объявлены в розыск.
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ростовской области задержали двух человек после конфликта со стрельбой в хуторе Чернозубовка.
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
«Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых», — сказал собеседник агентства.
В результате инцидента, который произошел 22 октября, погибли пять человек, еще двое доставлены в больницу.