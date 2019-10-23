В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

«Семейная пара услышала скрежет в дверь. Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в это время веранда с одной стороны была уже охвачена огнем и пламя распространялось на крышу дома.
«Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды», — добавил представитель ведомства, уточнив, что ЧП произошло в Заводском переулке на станции Ленинск.
Прибывшие через шесть минут к месту происшествия расчеты пожарных оперативно локализовали возгорание, не допустив перехода огня на стоящую рядом летнюю кухню и другие хозяйственные постройки. В результате пожара дом выгорел изнутри, а крыша обрушилась. В настоящее время погорельцы вместе с кошкой находятся в пункте временного размещения. Администрация решает вопрос дальнейшего переселения этой семьи.
«Опрос собственников показал, что граждане эксплуатировали отопительную печь, зная о неисправностях в центробежном насосе электрокотла», — резюмировал представитель МЧС.