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11:33 (мск), источник: РИА Новости

В ЕАО кошка спасла семью при пожаре в жилом деревянном доме

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Кошка спасла семейную пару от гибели при пожаре в деревянном жилом доме в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«Семейная пара услышала скрежет в дверь. Мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, в это время веранда с одной стороны была уже охвачена огнем и пламя распространялось на крышу дома.

«Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды», — добавил представитель ведомства, уточнив, что ЧП произошло в Заводском переулке на станции Ленинск.

Прибывшие через шесть минут к месту происшествия расчеты пожарных оперативно локализовали возгорание, не допустив перехода огня на стоящую рядом летнюю кухню и другие хозяйственные постройки. В результате пожара дом выгорел изнутри, а крыша обрушилась. В настоящее время погорельцы вместе с кошкой находятся в пункте временного размещения. Администрация решает вопрос дальнейшего переселения этой семьи.

«Опрос собственников показал, что граждане эксплуатировали отопительную печь, зная о неисправностях в центробежном насосе электрокотла», — резюмировал представитель МЧС.

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