18:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Ахмед Билалов
23 октября СМИ сообщили, что во Флориде был задержан
Билалов Ахмед Гаджиевич родился 19 ноября 1970 года в селе Обода в Дагестане, аварец. Окончил Государственную академию управления (ныне Государственный университет управления, 1994) и Дипломатическую академию МИД РФ (2005). Кандидат политических наук, тема диссертации — «Основы стратегии защиты национальных интересов РФ в Каспийском регионе».
В 1992—1994 годах работал экономистом, начальником кредитного отдела Ленинградского регионального банка экономической стабилизации «Ленрегионбанк». В 1994—1996 годах — заместитель гендиректора, гендиректор АО «Интерфинанс», помогавшего ВЭБу реструктурировать долги бывшего СССР. В 1996 году вошел в совет директоров банка «Диамант», который контролировали его двоюродные братья владельцы группы «Сумма» Магомед и Зиявудин Магомедовы. Одновременно занимался нефтетрейдингом, среди его партнеров был Сулейман Керимов. В 1997 году учредил нефтетрейдерское ЗАО «Компания “Север”», заняв в нем пост председателя совета директоров, был членом совета директоров Собинбанка.
В 1999 и 2003 годах избирался в Госдуму по спискам движения «Единство» и партии «Единая Россия». В декабре 2007 года по списку «Единой России» был избран депутатом заксобрания Краснодарского края, стал
В феврале 2013 года был уволен с постов