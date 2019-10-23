12:10 (мск), источник: BBC News Русская служба
В графстве Эссекс найден грузовик с 39 телами
Полиция графства сообщает, что водитель грузовика арестован. Информации о погибших пока нет.
В английском графстве Эссекс обнаружен грузовик с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Таррок.
Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель грузовика — 25-летний ирландец — арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Грузовик приехал из Болгарии.