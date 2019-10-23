17:52 (мск), источник: Газета.Ру
Учебная «бомбардировка» Крыма со стороны США оказалась плодом фантазии
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили
Что касается Соединенных Штатов, то ранее командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, действительно, совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Когда два стратегических бомбардировщика приблизились к российской государственной границе, их встретил истребитель
Вот как трактует факт «имитации бомбардировки» мониторинговый ресурс PlaneRadar: «B-52H бортовой номер 61−0010, позывной AFKAI12, подлетает к Крыму, имитация бомбардировки».
При этом непонятно, на основании каких данных PlaneRadar делает вывод, что «бомбардировка»
В-52H в ходе вооруженных конфликтов последнего времени не применяли бомбы свободного падения — никаких «бомбардировок» не было. Как правило, стратегические бомбардировщики Stratofortress объекты противника поражали крылатыми ракетами воздушного базирования типа AGM-86 ALCM (Air-Launched Cruise Missile) различных модификаций (в неядерном исполнении). Это основное оружие B-52H. Дальность полета этих ракет в зависимости от типа боевой части составляет от 1200 до 2400 км. Так что в случае гипотетического конфликта крылатая ракета для удара по объектам на территории Крыма могла быть запущена В-52, к примеру, над акваторией Эгейского моря.
То есть приближаться к территории Крыма, где весьма сильная противовоздушная оборона, американскому самолету не было бы в этом случае никакой необходимости.
Даже в прежние времена, еще до 1991 года группировка сил и средств противовоздушной обороны, развернутая в Крыму, была достаточно грозной. В частности, в те времена на полуострове дислоцировалась 1-я дивизия ПВО (Севастополь) в составе: 174-й зенитной ракетной бригады (Севастополь, автоматическая система управления «Сенеж-М), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200, позже С-200/300; 206-й зенитной ракетной бригады (Евпатория, АСУ «Сенеж»), зенитных ракетных дивизионов С-75/125/200; 1014-го зенитного ракетного полка (Феодосия, АСУ «Байкал-1»), зенитных ракетных дивизионов С-75/200, позже С-200/300; 62-го истребительного авиационного полка (Бельбек, АСУ «Рубеж-1М»), самолетов Су-27; 16-й радиотехнической бригады (Севастополь), радиотехнических батальонов — Бельбек,
Сегодня в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО
На первый взгляд, сил и средств существенно меньше, чем в 1-й дивизии ПВО. Однако не стоит забывать, что зенитная ракетная система С-400 намного превосходят по своей эффективности и огневой производительности зенитные ракетные системы, ранее состоявшие на вооружении.
Достаточно напомнить только операцию «Гигантское копье», проведенную США в октябре 1969 года. 27 октября 1969 года в совершенно секретном режиме 18 стратегических бомбардировщиков В-52 поднялись в воздух с баз, расположенных на континентальной части США, и вылетели в сторону СССР. Над территорией Канады бомбардировщики были дозаправлены в воздухе, после чего отправились в 18-часовой полет вокруг границ Советского Союза. Последующие три дня этот маневр повторялся снова и снова. Однако СССР оказался благоразумнее и откровенно проигнорировал угрозу. 30 октября Никсон отдал приказ об отмене операции.
Можно припомнить и операцию «Хромированный купол», осуществляемую стратегической бомбардировочной авиацией США в период с 1960 по 1968 годы. В те времена над Северным полюсом и Европой проводилось круглосуточное боевое патрулирование бомбардировщиков B-52 с ядерными бомбами на борту. Каждому самолету при вылете на патрульный маршрут ставилась задача нанести удар по определенным целям на территории СССР.
Бомбардировщики находились в воздухе по 24 часа, с несколькими дозаправками. Катастрофа над испанским населенным пунктом Паломарес 17 января 1966 года, в ходе которой столкнулись и упали на землю бомбардировщик В-52 и
Разумеется, сегодня полеты стратегических бомбардировщиков B-52 вблизи российских границ создает дополнительную напряженность в отношениях между Россией и США. Минобороны России не раз призывало Пентагон отказаться от подобных форм боевой подготовки ВВС США, но военное ведомство США ответило отказом. Однако приписывать американцам лишнее тоже не стоит.