18:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова депортируют из США
Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший
Он въехал в страну в 2016 году по неиммиграционной визе и не покинул ее по истечении срока действия.
«48-летний Ахмед Билалов, незаконно находящийся в США гражданин России, был арестован 22 октября в его доме во Флориде сотрудниками отдела контроля и депортации
По данным The Bell, депортация связана с вопросами по инвестиционной визе. Билалов якобы не вел активной
Ахмед Билалов лишился поста председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа» после критики президента Владимира Путина работ по строительству олимпийских объектов в Сочи. В 2013 году на него и на его брата Магомеда возбудили уголовные дела. Они покинули страну, было известно о их проживании в Лондоне. В МВД в 2016 году утверждали, что не прекратили уголовное дело.