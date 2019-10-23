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18:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Билалова депортируют из США

Бывший глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов ожидает депортации из США из-за нарушений иммиграционного законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу иммиграционно-таможенной службы Министерства внутренней безопасности США.

Источник: РИА "Новости"
Новость
Чем известен Ахмед Билалов

Он въехал в страну в 2016 году по неиммиграционной визе и не покинул ее по истечении срока действия.

«48-летний Ахмед Билалов, незаконно находящийся в США гражданин России, был арестован 22 октября в его доме во Флориде сотрудниками отдела контроля и депортации Иммиграционно-таможенной службы… В настоящее время он находится в ведении Иммиграционно-таможенной службы в ожидании процедуры депортации», — сказал представитель пресс-службы Тэмми Спайсер. По его словам, окончательное решение будет принимать иммиграционный суд.

По данным The Bell, депортация связана с вопросами по инвестиционной визе. Билалов якобы не вел активной бизнес-деятельности на территории страны, из-за чего могли возникнуть претензии к ее выдаче.

Ахмед Билалов лишился поста председателя совета директоров «Курортов Северного Кавказа» после критики президента Владимира Путина работ по строительству олимпийских объектов в Сочи. В 2013 году на него и на его брата Магомеда возбудили уголовные дела. Они покинули страну, было известно о их проживании в Лондоне. В МВД в 2016 году утверждали, что не прекратили уголовное дело.

Ахмед Билалов уехал жить в Великобританию
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27 мая 2013© Ньюстюб
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