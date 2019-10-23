«Россия-1» опровергла снятие с эфира передачи Малахова о красноярской дамбе

«Выпуск программы вышел в эфир, как и предполагалось, на Дальний Восток и Сибирь. Показ в остальных регионах изначально не предполагался, что не является редкостью для этой программы», — сообщили RNS в пресс-службе «России-1».
Ранее о снятии программы с эфира сообщили ряд СМИ, в том числе Ведомости и «Дождь».
«Телеканал “Россия 1” (управляется госхолдингом ВГТРК) снял с эфира передачу “Прямой эфир с Андреем Малаховым”, посвященную крушению дамбы в Красноярском крае. На это обратили внимание местные жители. Красноярское издание NGS24.ru уточняет, что передачу успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири. На Урале и в Москве вместо нее показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска», — отмечали «Ведомости».
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