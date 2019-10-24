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01:27 (мск), источник: Коммерсантъ

У клиентов Сбербанка прослушали аудио

На теневых ресурсах снова продают их данные.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени. Необычность утечки в том, что помимо стандартных данных покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка. В самом Сбербанке факт утечки опровергают, но эксперты полагают, что она может быть реальной.

Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.

В объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с полными данными (паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности) клиентов банка, имеющих кредиты или кредитные карты.
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Данные продаются в любом объеме, а покупатель может даже назвать интересующие его критерии, по которым будет сформирована выборка, например по региону, сумме на карте или размеру долга. Необычной выглядит выгрузка по последнему звонку клиента в банк. Продавец при желании предлагает также предоставить запись этого разговора.

«Ъ» связался с продавцом и выяснил, что база формируется с 2015 года, обновляется еженедельно. Так, за три недели октября в нее добавилось 19 823 строки.

В пробном фрагменте были данные о клиентах, вышедших на просрочку по кредитам и кредитным картам.


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Судя по столбцу «ТБ» (территориальный банк), в выгрузке оказались данные из десяти территориальных банков (всего их у Сбербанка 11). На некоторых клиентов приходится несколько строк, если у них есть несколько действующих кредитов. Судя по столбцам «Дата образования просрочки» и «Количество дней просрочки», данные были выгружены 25 сентября.

Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Сам продавец признался, что выступает перекупщиком. Он продает одну строку за 30 руб.
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Это не первая утечка данных из Сбербанка

Год назад в свободный доступ попали данные о более чем 420 тыс. записей с ФИО сотрудников банка и их логинами для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами электронной почты. В конце сентября на теневых ресурсах появились сообщения о продаже базы с данными о 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка. Последнюю утечку банк признал лишь частично, сперва заявив, что она ограничивается данными о 200 клиентах (пробный фрагмент базы, который предоставлял продавец), а через несколько дней — еще о 5 тыс. клиентов (данные о 5200 клиентах попали в открытый доступ).

Пресс-служба Сбербанка отрицает и новую утечку.

«В Сбербанке и его дочерних компаниях таких утечек персональных данных клиентов не было», — заявили в банке. ЦБ не комментирует действующие банки.

База данных может быть реальной, а информация выглядит относительно свежей, указывает основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. «С учетом того что продавец сообщил о возможности получить аудиозаписи разговоров, данные, возможно, утекли из внешнего колл-центра, обеспечивающего работу с должниками», — предполагает господин Оганесян. По его мнению, злоумышленники могут использовать базу для рассылки спама, а также для проведения мошеннических операций. Например, для звонков должникам с обещанием реструктуризации долга и предложением сделать небольшой первый платеж, реквизиты которого будут подставными. «Аудио может очень помочь мошенникам, — соглашается гендиректор Zecurion Алексей Раевский.— Если они при общении с потенциальной жертвой сошлются на такой разговор, это серьезно добавит доверия».

Виталий Солдатских.

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