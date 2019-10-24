В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных

Похожая история произошла три года назад — в соседнем поселке болезнь скосила трех рыбаков, вирус же погубил около десятка собак. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.
Отравление
Двадцатого октября в токсикологическое отделение Тобольской областной клинической больницы № 3 в тяжелом состоянии поступил шестидесятилетний житель Ачиры — у него отнялись руки и ноги. «Ко мне обратилась его жена, мы вызвали скорую — отправили его в медучреждение бортом санитарной авиации», — рассказывает РИА Новости глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев. Дело в том, что деревня расположена в труднодоступном районе: получить полноценную медпомощь здесь нельзя, чтобы попасть в больницу, нужно на лодке переплыть реку — а это неблизко. Через день с теми же симптомами госпитализировали родственницу пострадавшего.
В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что по клиническим признакам предварительно установлен диагноз «гаффская болезнь». Как объясняет ведомство, это заболевание бывает у хищных рыб, «некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся зараженной рыбой», однако оно не передается от человека к человеку и не опасно для окружающих. Специалисты добавили, что недуг у людей могло вызвать употребление в пищу зараженной рыбы, которую выловили в поселке.
Первые симптомы — сильная мышечная боль. «Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, могут быть поражены печень, почки. Болезнь, конечно, поддается симптоматическому и патогенетическому лечению», — объяснила СМИ заведующая клиническим отделением НИИ краевой инфекционной патологии Ксения Степанова.
Тем временем местные забили тревогу: как выяснилось, немногим ранее в деревне массово гибли животные. «Умерло 15 собак и четыре кошки. А может, и больше. Конечно, все обеспокоены происходящим. Пока сами не знаем, что происходит», — призналась агентству одна из жительниц Ачиры. Собеседница уточнила, что четвероногие погибли за две недели до госпитализации сельчан.
Проверки
Рабочая комиссия, куда вошли специалисты Роспотребнадзора, ветеринары и врачи, выехала на место событий 22 октября. Медработники обошли дворы и уведомили население о том, что рыбу есть опасно. «Роспотребнадзор взял на пробу воду и почву. Ветеринары — рыбу и диких уток. Пока непонятно, в чем дело. Результаты будут известны в лучшем случае через неделю», — уточняет глава поселения. По его словам, медработники в тот же день организовали забор анализов — правда, не все местные жители отозвались. Яналиев признается, что некоторых разыскивал самостоятельно:
У нас деревня небольшая. Если у кого что-то болит, все об этом узнают.
На следующий день, 23 октября, приняли решение госпитализировать еще троих из Ачиры с подозрением на заражение «гаффской болезнью». Их также забрал борт санавиации.
«Пусть обращаются»
Похожая ситуация сложилась ровно три года назад в деревне Топкинбашево Тобольского района, что в ста километрах от Ачиры: «неизвестная болезнь» сразила трех местных жителей — их рвало, отнимались руки и ноги. Заболели они, утверждают соседи, после рыбалки. И тогда, как и сейчас, незадолго до этого погибло около десятка собак. Позже выяснилось, что животные подхватили энтерит — вирусное заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт.
И вот история повторилась. «Ветеринары, которые приехали на обследование, сказали мне, что наши животные заразились тем же вирусом, что в 2016 году», — сообщил РИА Новости житель Ачиры Иван. Кроме того, собеседник заверил, что зараженные собаки никак не могли перебежать из одного поселка в другой: «У нас здесь местность заболоченная».
В свою очередь, в управлении ветеринарии Тюменской области агентство проинформировали, что специалисты не смогли взять пробы у погибших собак: «Трупов животных не оказалось на месте. Отобрали только рыбу. С местными поговорили — если будет падеж среди кошек и собак, пусть обращаются».
Кроме того, по мнению ветеринаров, между гибелью животных и отравлением людей нет никакой связи: «Парвовирусный энтерит рыбы подхватить не могут, да и кошки тоже — это специфический недуг, которым страдают собаки. “Гаффская болезнь” — совершенно другое. Это из области токсикологии». Впрочем, точную причину смерти четвероногих еще предстоит установить.
В департаменте здравоохранения области отказались давать комментарии, сославшись на то, что «Роспотребнадзор является главным куратором в этом вопросе».