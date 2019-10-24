11:10 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Калининграде завели дело после смерти футболиста от ожогов в полиции
В Калининграде возбуждено уголовное дело
По факту гибели 36-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). Как полагает следствие, сотрудники полиции не обеспечили должного контроля за задержанным, который был пьян и вел себя агрессивно.
«Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью», — говорится в заявлении СКР.
Каким образом мужчина получил термический ожог, в сообщении не уточняется. Однако ранее в калининградском управлении СКР сообщали, что погибший, задержанный за совершение административного правонарушения, повредил батарею в камере. Региональное управление МВД заявляло, что он сделал это умышленно.
Фамилия погибшего в сообщениях правоохранительных органов не называется, однако родные мужчины рассказали журналистам, что это 36-летний игрок местного футбольного клуба «Прогресс» Иван Вшивков.
Близкие Вшивкова в официальную версию его гибели не верят. Они полагают, что в отделе к нему могли применить насилие.
«Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что для того, чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорей всего, он был в отключке», — сказала «Настоящему времени» мать погибшего Ольга Вшивкова.
По словам женщины, футболиста задержали вечером 19 октября, когда он вместе с мужем сестры, который отмечал день рождения, вышел в магазин. Полицейские на служебной машине подъехали к мужчинам, когда тем оставалось дойти до дома около 100 метров, и «сын действительно мог возмутиться, на основании чего его забирают», рассказала Ольга Вшивкова.
Женщина утверждает, что была на связи с сыном, пока его везли в отдел, и проявлений агрессии с его стороны не заметила. Полицейские, по ее словам, «тоже говорили с ним нормально».
В семь утра следующего дня Вшивкова вновь попыталась связаться с сыном, однако трубку он не брал. Тогда сестра футболиста поехала в отделение, где ей сообщили, что его увезли в больницу с ожогами 70% тела.
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