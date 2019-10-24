Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
11:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Калининграде завели дело после смерти футболиста от ожогов в полиции

В Калининграде возбуждено уголовное дело из-за гибели задержанного, обварившегося кипятком в отделе полиции. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил батарею в камере для административно-задержанных и получил обширный термический ожог.

Источник: Следственный комитет РФ

По факту гибели 36-летнего жителя Калининграда возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). Как полагает следствие, сотрудники полиции не обеспечили должного контроля за задержанным, который был пьян и вел себя агрессивно.

«Имея данные с камер видеонаблюдения об агрессивном поведении мужчины, пребывавшего в состоянии опьянения, по версии следствия, полицейские должным образом контроль за его безопасным содержанием не осуществляли, что привело к получению калининградцем обширного термического ожога, не совместимого с жизнью», — говорится в заявлении СКР.

Версия следствия

Каким образом мужчина получил термический ожог, в сообщении не уточняется. Однако ранее в калининградском управлении СКР сообщали, что погибший, задержанный за совершение административного правонарушения, повредил батарею в камере. Региональное управление МВД заявляло, что он сделал это умышленно.

Согласно заявлениям СКР и полиции, перед тем, как повредить батарею, задержанный также вывел из строя систему видеонаблюдения, установленную в помещении.

Фамилия погибшего в сообщениях правоохранительных органов не называется, однако родные мужчины рассказали журналистам, что это 36-летний игрок местного футбольного клуба «Прогресс» Иван Вшивков.

Версия родственников

Близкие Вшивкова в официальную версию его гибели не верят. Они полагают, что в отделе к нему могли применить насилие.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что для того, чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорей всего, он был в отключке», — сказала «Настоящему времени» мать погибшего Ольга Вшивкова.

По словам женщины, футболиста задержали вечером 19 октября, когда он вместе с мужем сестры, который отмечал день рождения, вышел в магазин. Полицейские на служебной машине подъехали к мужчинам, когда тем оставалось дойти до дома около 100 метров, и «сын действительно мог возмутиться, на основании чего его забирают», рассказала Ольга Вшивкова.

Женщина утверждает, что была на связи с сыном, пока его везли в отдел, и проявлений агрессии с его стороны не заметила. Полицейские, по ее словам, «тоже говорили с ним нормально».

В семь утра следующего дня Вшивкова вновь попыталась связаться с сыном, однако трубку он не брал. Тогда сестра футболиста поехала в отделение, где ей сообщили, что его увезли в больницу с ожогами 70% тела.

Накануне телеграм-канал Siloviki опубликовал запись с камер видеонаблюдения из помещения для задержанных. В первой части видео Вшивков дерется с сокамерником, а во второй, предположительно находясь уже в другой камере, бьет ногой по двери. Моменты, где задержанный ломал бы видеокамеры или батарею, на опубликованном видео не запечатлены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
39 погибших в фуре в английском графстве Эссекс - граждане Китая
Возможного заказчика убийства следователя Шишкиной передали России
Кремль ответил на слова Киселева о подготовке преемника Путина
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
В рейтинг богатейших женщин России впервые вошли два миллиардера
В МВД рассказали о единственном в России полицейском корги
Ученые сняли драку угря и краба (видео)
Ученые рассказали, каким был первый цвет во Вселенной
Малышка на миллион. Сколько зарабатывает Елена Малышева
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В Токио представлена по-настоящему богатая Toyota (фото) В Японии очень любят роскошные большие минивэны. Именно поэтому к модели Toyota GranAce было так много внимания
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз Она сама рассказала об этом поклонникам (фото)
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь