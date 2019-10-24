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16:55 (мск), источник: Ведомости

Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала

Ранее судья Верховного суда также не увидел проблем в изъятии спецдекларации Валерия Израйлита.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Решение Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъять специальную декларацию при расследовании дела Валерия Израйлита не противоречат условиям амнистии капитала, об этом свидетельствует заключение суда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В настоящий момент есть решение, заключение суда, которое свидетельствует о том, что предпринятые действия не идут вразрез с режимом этой амнистии, с модальностями этой амнистии. А комментировать это решение я не хочу», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал предположение журналистов о том, что обещание президента Владимира Путина по амнистии капитала «в некотором роде девальвировано судом», и ответил на вопрос: не боятся ли в Кремле, что в другой раз бизнесмены могут не поверить обещаниям.

Израйлит — совладелец компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области. В середине сентября стало известно, что правоохранительные органы завели против него уголовное дело, использовав в качестве доказательства данные из спецдекларации бизнесмена о зарубежных счетах.

Этот документ Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла из здания центрального аппарата Федеральной налоговой службы (ФНС), куда его подал сам Израйлит по закону об амнистии.

Израйлита обвинили в выводе средств за границу по подложным документам, в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве. Следователи использовали его декларацию как доказательство по первым двум обвинениям. Адвокаты Израйлита настаивали, что делать этого было нельзя, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. Но Дзержинский районный суд Петербурга решил, что поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон об амнистии и не применяется.

Защита настаивала, что гарантии в законе распространяются на любые дела и декларацию нельзя использовать в качестве доказательства, если только ее не приобщил к делу сам декларант.
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В начале октября Смольнинский районный суд Петербурга начал рассматривать дело Израйлита по существу. Прокурор во время одного из слушаний признал, что декларация бизнесмена была включена в обвинительное заключение «излишне». В деле документ останется, сообщила «Ведомостям» один из адвокатов Израйлита — партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. В то же время суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор. Однако в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, обратила внимание Бурковская.

В середине октября судья Верховного суда Александр Ботин отказался передать жалобу адвокатов Израйлита в кассационную инстанцию. Он не увидел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации бизнесмена. Своим решением он фактически разрешил использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам, указывала Бурковская. Эксперты назвали использование декларации в деле опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала. Тот, кто ею воспользуется, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным», обещал Путин в 2014 г. во время первого этапа амнистии.


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Ангелина Кречетова, Светлана Ястребова

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