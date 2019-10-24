16:55 (мск), источник: Ведомости
Кремль: действия ФСБ не противоречат условиям амнистии капитала
Ранее судья Верховного суда также не увидел проблем в изъятии спецдекларации Валерия Израйлита.
Решение Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъять специальную декларацию при расследовании дела Валерия Израйлита не противоречат условиям амнистии капитала, об этом свидетельствует заключение суда, заявил
Так представитель Кремля прокомментировал предположение журналистов о том, что обещание президента Владимира Путина по амнистии капитала «в некотором роде девальвировано судом», и ответил на вопрос: не боятся ли в Кремле, что в другой раз бизнесмены могут не поверить обещаниям.
Израйлит — совладелец компании «Усть-Луга», строившей одноименный порт в Ленинградской области. В середине сентября стало известно, что правоохранительные органы завели против него уголовное дело, использовав в качестве доказательства данные из спецдекларации бизнесмена о зарубежных счетах.
Израйлита обвинили в выводе средств за границу по подложным документам, в легализации средств, полученных в результате преступления, и в особо крупном мошенничестве. Следователи использовали его декларацию как доказательство по первым двум обвинениям. Адвокаты Израйлита настаивали, что делать этого было нельзя, ссылаясь на прямой запрет в законе о добровольном декларировании активов и счетов. Но Дзержинский районный суд Петербурга решил, что поскольку Израйлиту инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон об амнистии и не применяется.
В начале октября Смольнинский районный суд Петербурга начал рассматривать дело Израйлита по существу. Прокурор во время одного из слушаний признал, что декларация бизнесмена была включена в обвинительное заключение «излишне». В деле документ останется, сообщила «Ведомостям» один из адвокатов Израйлита — партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Виктория Бурковская. В то же время суд не будет ее исследовать и строить на ней приговор. Однако в качестве доказательств обвинение продолжает использовать показания и заключение специалиста ФНС по декларации, хотя по закону об амнистии использовать сведения из нее нельзя, обратила внимание Бурковская.
В середине октября судья Верховного суда Александр Ботин отказался передать жалобу адвокатов Израйлита в кассационную инстанцию. Он не увидел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ спецдекларации бизнесмена. Своим решением он фактически разрешил использовать спецдекларации как доказательства по уголовным делам, указывала Бурковская. Эксперты назвали использование декларации в деле опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала. Тот, кто ею воспользуется, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным», обещал Путин в 2014 г. во время первого этапа амнистии.
Ангелина Кречетова, Светлана Ястребова