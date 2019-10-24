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16:17 (мск), источник: РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА Новости
Новость
В Сбербанке произошла крупнейшая утечка данных

Она отметила, что спецоперацию проводили сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка.

По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий) и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом «Антон 2131».

Задержанного доставили в полицию, против него открыто уголовное дело о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

В октябре Сбербанк признал утечку учетных записей по кредитным картам, касающуюся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом сегменте интернета данные пяти тысяч аккаунтов.

В Сбербанке подчеркнули, что значительное количество учетных записей устарели и были неактивны, никто из клиентов денег не потерял.

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