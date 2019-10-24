Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Она отметила, что спецоперацию проводили сотрудники ведомства совместно со службой безопасности Сбербанка.
По предварительным данным, подозреваемый работает в ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий) и проживает в Волгограде. Мужчина действовал под псевдонимом «Антон 2131».
Задержанного доставили в полицию, против него открыто уголовное дело о «незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
В октябре Сбербанк признал утечку учетных записей по кредитным картам, касающуюся порядка 200 человек. Но позже выяснилось, что сотрудник банка продал в теневом сегменте интернета данные пяти тысяч аккаунтов.
В Сбербанке подчеркнули, что значительное количество учетных записей устарели и были неактивны, никто из клиентов денег не потерял.