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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

За кражу данных клиентов Сбербанка задержан сотрудник коллекторского агентства

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов ряда банков, включая Сбербанк. Мужчина работает в коллекторской компании ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. О том, что данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке, сообщал «Ъ».

Источник: Reuters

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, причинившее крупный ущерб). Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131».

В свою очередь, Сбербанк объявил о намерении в кратчайшие сроки расторгнуть договор с коллекторской компанией. «В связи с нарушением условий договора и утратой доверия Сбербанк в кратчайшие сроки расторгнет договор с “НСВ” и проведет аудит систем защиты персональных данных проблемных заемщиков, используемых коллекторскими агентствами—подрядчиками Сбербанка», приводит сообщение пресс-службы банка ТАСС.

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За последние несколько недель «Ъ» стало известно о двух крупных утечках персональных данных клиентов Сбербанка. Так, 23 октября «Ъ» сообщил, что на одном из теневых интернет-ресурсов выставлена на продажу база данных клиентов кредитной организации. Помимо полных данных о клиенте продавец предлагает запись последнего разговора заемщика с call-центром банка. Сформированная в 2015 году база обновляется еженедельно, за последние три недели октября в нее добавилось 19 823 строки. Пресс-служба Сбербанка факт утечки данных отрицает.

3 октября «Ъ» стало известно, что на черном рынке оказались данные о 60 млн кредитных карт. Спустя несколько дней Сбербанк признал факт утечки и объявил о проведении внутреннего расследования. Виновным оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

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