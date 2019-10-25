Вооруженные стрелами индейцы атаковали деревню в Перу

По словам чиновника, 23-летний местный житель был ранен стрелой в голову в результате «первичного контакта» с представителями изолированного индейского племени. Медики стабилизировали его состояние на месте, после чего пострадавший был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.
«Помимо одного раненого мы эвакуировали 22 ребенка и 12 женщин, опасаясь нападения одного из изолированных племен, которое окружило общину Монте-Сальвадо во второй половине дня, очевидно, в поисках еды и припасов», — заявил Гонсалес, видео его выступления опубликовано агентством Андина.
По информации местных СМИ, напавшие на общину индейцы — это племя машко пиро, одно из 15 изолированных племен численностью 750 человек, которые по непонятным пока причинам покидают привычные места.
Как сообщил изданию 20 minutos социолог Эктор Суэйо, который участвовал в эвакуации жителей, 150 машко пиро вышли из джунглей к общине и потребовали передать им продовольствие. «Атака на местного жителя произошла в тот момент, когда местные жители передавали собравшимся на другом берегу индейцам каноэ с бананами», — рассказал Суэйо.
Законы Перу запрещают гражданам физический контакт с изолированными племенами Амазонии, общая численность которых насчитывает от 12 до 15 тысяч человек. Правительство объясняет это заботой о безопасности индейцев, иммунные системы которых уязвимы для вирусов «цивилизованного человека».