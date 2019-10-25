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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Вооруженные стрелами индейцы атаковали деревню в Перу

МЕХИКО, 24 окт — РИА Новости. Правительство Перу эвакуировало жителей одной из общин в Амазонии, после того как индейцы изолированного племени неожиданно вступили с ними в контакт и атаковали местного жителя, сообщил заместитель губернатора региона Мадре-де-Диос Джефферсон Гонсалес Эноки.

Источник: AP 2019

По словам чиновника, 23-летний местный житель был ранен стрелой в голову в результате «первичного контакта» с представителями изолированного индейского племени. Медики стабилизировали его состояние на месте, после чего пострадавший был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет.

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«Помимо одного раненого мы эвакуировали 22 ребенка и 12 женщин, опасаясь нападения одного из изолированных племен, которое окружило общину Монте-Сальвадо во второй половине дня, очевидно, в поисках еды и припасов», — заявил Гонсалес, видео его выступления опубликовано агентством Андина.

По информации местных СМИ, напавшие на общину индейцы — это племя машко пиро, одно из 15 изолированных племен численностью 750 человек, которые по непонятным пока причинам покидают привычные места.

Как сообщил изданию 20 minutos социолог Эктор Суэйо, который участвовал в эвакуации жителей, 150 машко пиро вышли из джунглей к общине и потребовали передать им продовольствие. «Атака на местного жителя произошла в тот момент, когда местные жители передавали собравшимся на другом берегу индейцам каноэ с бананами», — рассказал Суэйо.

Законы Перу запрещают гражданам физический контакт с изолированными племенами Амазонии, общая численность которых насчитывает от 12 до 15 тысяч человек. Правительство объясняет это заботой о безопасности индейцев, иммунные системы которых уязвимы для вирусов «цивилизованного человека».

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