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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Коллекторское агентство подтвердило утечку данных клиентов Сбербанка

Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт задержания своего сотрудника, а также причастность его к утечке персональных данных клиентов «одного из российских банков». При этом в агентстве не обнаружили фактов кражи клиентских данных других банков, говорится в пресс-релизе НСВ.

Источник: Reuters

«НСВ подтверждает факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков», — заявили в коллекторском агентстве.

По информации агентства, злоупотребляя служебным положением, сотрудник получил доступ к ограниченному сегменту клиентских данных одного из партнеров НСВ, похитил и пытался реализовать незначительное количество записей.

В среду «Ъ» сообщил об очередной утечке персональных данных клиентов Сбербанка. Человек под псевдонимом Антон2131 на одном из теневых ресурсов продавал сведения о заемщиках Сбербанка, включая как все их персональные данные, информацию о задолженности, так и аудиозаписи разговоров с клиентами. Примерно через 17 часов после публикации МВД отчиталось о задержании сотрудника НСВ по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе Сбербанка.

Однако хищение этим сотрудником данных клиентов других банков в НСВ не подтвердили.

«Подозреваемый сотрудник работал только на выделенном проекте партнера с ограниченным объемом клиентских данных, утечки по другим банкам и партнерам НСВ не обнаружено», — пояснили в коллекторском агентстве.

НСВ также сообщило, что уже сотрудничает со следствием, а также проводит собственное внутреннее расследование. Агентство усилит меры безопасности и проведет полный аудит процессов и мер по защите данных. В отношении сотрудника компания предпримет самые жесткие меры в рамках гражданского и уголовного производства.

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