15:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Российский военный застрелил семерых сослуживцев
Военный открыл огонь по сослуживцам в поселке Горный Забайкальского края. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на источник.
В результате происшествия погибли восемь человек, еще двое получили ранение. Как отмечается, трагедия произошла при смене караула.
Как сообщают источники агентства «Интерфакс», огонь по сослуживцам открыл, предположительно,
По информации ТАСС,
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