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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский военный застрелил семерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в поселке Горный Забайкальского края. Об этом сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на источник.

В результате происшествия погибли восемь человек, еще двое получили ранение. Как отмечается, трагедия произошла при смене караула.

Эти данные подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.

Как сообщают источники агентства «Интерфакс», огонь по сослуживцам открыл, предположительно, солдат-срочник.

По информации ТАСС, солдаты-срочники есть среди погибших.

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