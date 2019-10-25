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16:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии по делу о гибели 39 китайцев арестованы два человека

В Британии по подозрению в причастности к гибели 39 китайских мигрантов арестованы два человека — мужчина и женщина. Им предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и участии в торговле людьми.

Источник: PA MEDIA

По данным полиции графства Эссекс, обоим арестованным 38 лет, они жители графства Чешир.

39 тел были обнаружены в фуре, припаркованной в промышленной зоне городка Грейс графства Эссекс в ночь на среду.

Примерно в половине второго ночи в местный полицейский участок позвонила служба скорой помощи и сообщила о страшной находке.

Водителя фуры на месте не оказалось, но он вскоре был задержан по подозрению в убийстве. Им оказался 25-летний ирландец Мо Робинсон.

Среди погибших 31 мужчина (один из них — подросток) и восемь женщин. Британская полиция полагает, что все они граждане Китая. Однако представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявила, что такой уверенности нет.

«Мы надеемся, что британская сторона сможет как можно скорее установить личности жертв, разобраться в том, что случилось, и наказать преступников», — сказала Чуньин на ежедневном брифинге для прессы.

Сообщается, что посольство Китая в Лондоне отправило в Эссекс группу своих сотрудников для помощи в расследовании.

По последним данным полиции Эссекса, 11 тел уже доставлены в больницу города Челмсфорд, где в ближайшее время начнется процедура опознания и посмертной экспертизы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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