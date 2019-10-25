В Забайкалье солдат застрелил восемь человек при смене караула

«25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», — говорится в заявлении Министерства обороны.
«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — сообщает военное ведомство. Пострадавшие доставлены в госпиталь, им оказана медицинская помощь, «угрозы жизни нет».
Минобороны уточняет, что стрелявший задержан.
Солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», сказано в сообщении.
Стрельбу, предположительно, открыл солдат-срочник, сообщал ранее Интерфакс со ссылкой на источник. По данным источника агентства, среди погибших двое офицеров, остальные — рядовые.
Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края.
Согласно открытым данным, в поселке базируется отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года ракетная бригада, которая вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».
Минобороны заявило, что в Забайкалье вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.
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