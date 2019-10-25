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15:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Забайкалье солдат застрелил восемь человек при смене караула

В Забайкальском крае военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, сообщает Минобороны России. По информации ведомства, в результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения.

«25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», — говорится в заявлении Министерства обороны.

«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — сообщает военное ведомство. Пострадавшие доставлены в госпиталь, им оказана медицинская помощь, «угрозы жизни нет».

Минобороны уточняет, что стрелявший задержан.

Солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», сказано в сообщении.

Стрельбу, предположительно, открыл солдат-срочник, сообщал ранее Интерфакс со ссылкой на источник. По данным источника агентства, среди погибших двое офицеров, остальные — рядовые.

Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края.

Согласно открытым данным, в поселке базируется отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года ракетная бригада, которая вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер».

Минобороны заявило, что в Забайкалье вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
ЗАТО Горный
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 В Забайкалье солдат застрелил восемь человек при смене караула
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