Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев

15:52 (мск), источник: ТАСС
25 октября 2019 года в Минобороны сообщили, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на
ТАСС составил хронологию случаев убийства российскими военнослужащими сразу нескольких сослуживцев, когда жертвами становились не менее трех человек. За последние десять лет зафиксировано три таких инцидента (без учета ЧП 25 октября 2019 года).
12 апреля 2009 года на сторожевой заставе близ селения Борзой Шатойского района Чечни
26 августа 2015 года в Минобороны РФ сообщили, что в полевом лагере в Костромской области 18-летний военнослужащий срочной службы (по данным СМИ — ефрейтор Павел Бахтин) открыл огонь из автомата в караульном помещении. В результате погибли офицер и двое ефрейторов, сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Еще двое военнослужащих получили ранения, один из них позднее скончался в больнице.
29 сентября 2017 года на военном полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий открыл огонь из автомата в направлении группы сослуживцев, ожидавших выход на огневой рубеж. В результате смертельные ранения получили офицер и двое солдат, еще два человека были ранены. Стрелявший скрылся с места происшествия с оружием.