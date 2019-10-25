17:06 (мск), источник: RTVi
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы для депортации в Россию
Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы во Флориде, чтобы депортировать в Россию. Об этом 25 октября сообщает CNN.
Бутину перевели из федеральной тюрьмы в Таллахасси в имиграционный центр. Ожидается, что она вернется в Россию утром 26 октября.
В конце апреля суд в США приговорил Бутину к полутора годам тюрьмы за работу иностранным агентом без уведомления властей. В этот срок засчитали девять месяцев, которые она уже провела в следственном изоляторе. При вынесении приговора судья принял во внимание смягчающие обстоятельства: подсудимая признала вину и заключила сделку со следствием.
Бутину должны были освободить 5 ноября, но в июне ей сократили срок на десять дней.
Россиянку арестовали в США в июле 2018 года. По версии следствия, она вступила в сговор, чтобы навредить США, а также лоббировала интересы России без регистрации иностранным агентом.
В декабре того же года Бутина признала вину и сказала, что работала по заданию чиновника из России. По данным CNN, речь шла о бывшем