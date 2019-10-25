Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
20Все путем
5050 оттенков синего: выбраны лучшие снимки по хэштегу #Blue2019
17:06 (мск), источник: RTVi

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы для депортации в Россию

Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы во Флориде, чтобы депортировать в Россию. Об этом 25 октября сообщает CNN.

Источник: AP 2019

Бутину перевели из федеральной тюрьмы в Таллахасси в имиграционный центр. Ожидается, что она вернется в Россию утром 26 октября.

Новость
Американский бизнесмен рассказал о романе с Марией Бутиной. Он утверждает, что встречался с ней по заданию ФБР

В конце апреля суд в США приговорил Бутину к полутора годам тюрьмы за работу иностранным агентом без уведомления властей. В этот срок засчитали девять месяцев, которые она уже провела в следственном изоляторе. При вынесении приговора судья принял во внимание смягчающие обстоятельства: подсудимая признала вину и заключила сделку со следствием.

Бутину должны были освободить 5 ноября, но в июне ей сократили срок на десять дней.

Россиянку арестовали в США в июле 2018 года. По версии следствия, она вступила в сговор, чтобы навредить США, а также лоббировала интересы России без регистрации иностранным агентом.

В декабре того же года Бутина признала вину и сказала, что работала по заданию чиновника из России. По данным CNN, речь шла о бывшем вице-спикере Совета Федерации и зампреде Центробанка Александре Торшине.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Следите за развитием темы Russiagate
 «Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным и профессионально исполненным
Суд в Краснодаре признал недостоверными публикации Telegraph, Times и Nation о Дерипаске
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
В Макгрегора кинули бутылкой в московском отеле (видео)
Проживающую 20 лет в школе учительницу обеспечат жильем
Блогер притворилась беременной, чтобы не платить за багаж
Фотограф запечатлел грозу над Мертвым морем
Китайцы возродили заброшенную русскую деревню
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Отмена нештрафуемых 20 км/ч: в дело вмешалось правительство МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч
Кино
Возлюбленная Петрова снимется в сериале о «фильмах для взрослых» Стася Милославская присоединилась к касту нового проекта Happy End
Популярные темы на «Детях»
Царица Анна 256
Забавные картинки 254
Свекры очень навязывают свое общение 183
Похоже, свадьбы не будет 176
Леди
Дочь Брежневой встревожила сеть летним фото в мини-бикини Девушка скучает по лету.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь