16:40 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-мэр Грозного поплатился за пытки
Бывшего чиновника подозревают в непрофессионализме.
В минувший четверг впервые за период работы Рамзана Кадырова в должности главы Чечни в эфире местного официального телеканала показали критический материал о его близком родственнике, бывшем мэре Грозного Исламе Кадырове. Из сюжета следует, что бывший мэр избивал и даже пытал электрошокером горожан, отказывающихся вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Местные наблюдатели убеждены, что репортаж был санкционирован лично главой республики и имел цель опровергнуть слухи об участии родственника в заговоре против него.
В эфире чеченской официальной телекомпании ЧГТРК вышел сюжет, в котором демонстрировались кадры избиений и пыток, которым бывший мэр Грозного Ислам Кадыров подвергал горожан, отказывавшихся платить за ЖКХ или задержанных за различные правонарушения. Среди жертв мэра были и женщины, одну из которых он пытал электрошокером прямо у себя в кабинете.
Авторы сюжета не объяснили, каким образом к ним попали видеоматериалы, но уточнили, что показали далеко не все, и в правоохранительные органы переданы восемь часов записей, на которых зафиксированы факты превышения полномочий бывшим чиновником. В свою очередь, представитель МВД Чечни подтвердил, что видеоматериалы получены, и по ним проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие процессуальные меры.
Карьера Ислама Кадырова стала стремительной сразу после того, как только его троюродный дядя Рамзан Кадыров возглавил Чечню (2007).
Поруководив три года столичной мэрией, Ислам Кадыров возглавил администрацию главы республики, а затем перешел на должность
Официально власти Чечни не комментировали отставку одного из самых заметных чиновников региона. После отставки чиновника «Новая газета» утверждала, что Ислам Кадыров оказался связан с теми, кто готовил покушение на главу Чечни. В частности, упоминался некий Валид Яхиханов — родственник Ислама Кадырова, который, воспользовавшись телефонной книжкой чиновника, передал номер телефона Рамзана Кадырова его личным врагам.
Ислам Кадыров был вовлечен и в скандал с угрозами в адрес проживающего ныне в Европе чеченского беженца блогера Тумсо Абдурахманова.
За более чем два года после ухода из публичной политики об Исламе Кадырове не было никаких официальных сообщений. По некоторым данным, он находился на принудительных работах, другие источники утверждали, что бывший мэр дежурит у шлагбаума на въезде в родовое село Кадыровых
Николай Сергеев