Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

06:23 (мск), источник: ТАСС
«12 человек пострадало, один ребенок в реанимации, 17 лет, в Детской республиканской больнице. Один из взрослых пострадавших тоже находится в реанимации, пока на этапе обследования. Пять человек отказались от госпитализации. [Характер травм] там ожоги и оглушение взрывной волной», — сказала она.
СУ СК РФ по региону также сообщил, что один из пострадавших при взрыве находится в состоянии комы.
«Один из пострадавших находится в состоянии комы», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что, по предварительным данным, около 08:00 по местному времени (около 03:00 мск) в кафе пришли сотрудники, которые начали готовить пищу к открытию заведения.
Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. Утечка газа устранена не была, и, когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. В связи с произошедшим ЧП начата доследственная проверка.
Как сообщили в
Информация о возгорании в кафе в
По данным из открытых источников, ЧП произошло во «Владд кафе» — популярном кафе быстрого питания, расположенном на первом этаже двухэтажного здания.