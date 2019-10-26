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08:36 (мск), источник: РИА Новости

Количество погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

БАРНАУЛ, 26 окт — РИА Новости. Количество погибших в ДТП на Алтае увеличилось до восьми, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Источник: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Изначально МЧС сообщало о пяти погибших, в том числе ребенке, и пяти раненых.

«По предварительной информации, в ДТП погибли восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Пять человек пострадали», — уточнили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным МВД региона, сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП. Известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулём Nissan, всего два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2017 и в 2018 году. Однако права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесён в страховой полис ОСАГО.

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