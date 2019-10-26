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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Стало известно, что массовый убийца был рекомендован к службе с оружием

Источник «Ъ» в военном ведомстве сообщил, что, по уточненным данным, трагедия произошла в войсковой части 14258 — это батальон охраны и обеспечения, обслуживающий различные объекты, расположенные в ЗАТО. Среди них — ремонтно-техническая база, которая входит в состав 12-го главного управления Минобороны и занимается хранением и выдачей ядерных боеприпасов.

В 18:20 по местному времени (12:20 по мск) рядового Рамиля Шамсутдинова сменили с поста.

Он должен был произвести разряжание своего автомата, однако вместо этого присоединил к нему магазин и открыл огонь по сослуживцам.

Командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило были убиты. Еще двое военнослужащих получили ранения.

По данным Минобороны, Рамиль Шамсутдинов родился в 1999 году. В армию был призван 4 июля 2019 года военкоматом Нурлатского района Татарстана.

При прохождении призывной комиссии Рамилю Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.
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Таким людям можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.

Рядовому установили группу здоровья Б, которая означает, что Шамсутдинов был годен к военной службе с незначительными ограничениями и присвоили 2-ю категорию профпригодности. В соответствии с ней, рядовой мог быть рекомендован на определенные должности, поскольку его индивидуально-психологические качества в основном соответствуют предъявляемым требованиям.

Минобороны официально сообщило, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, который вызван личными обстоятельствами, не связанными с несением службы.

Согласно же сообщениям из самой военной части вышестоящему командованию, ЧП, по предварительным данным, произошло из-за неуставных отношений.
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По данным источников «Ъ», в рамках расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) военным следственным управлением СКР проверяется несколько версий происшедшего, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности.

Николай Сергеев, Станислав Отличный

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