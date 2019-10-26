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14:08 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/ — Из кафе изъяли газовое оборудование для исследования экспертами.

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ. Об этом в субботу говорится в сообщении на сайте следственного управления РФ по Республике Бурятия.

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«Следственным отделом по Советскому району СУ СК России по Республике Бурятия по факту получения травм различной степени тяжести при воспламенении газа работниками кафе, расположенного в центре Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Из кафе изъято газовое оборудование, которое будет исследоваться экспертами. Личности собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, в ближайшее время следователь приступит к их допросу», — говорится в сообщении.

Информация о пожаре в кафе в Улан-Удэ на улице Ленина поступила на пульт пожарной охраны в 08:41 (03:41 мск) в субботу. По предварительным данным следствия, пришедшие на работу сотрудники почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку из баллона, однако его концентрация достигла предела, произошло воспламенение газа от плиты и взрыв. Пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро, в том числе 17-летний подросток.

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