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22:48 (мск), источник: РИА Новости

В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Офис шерифа Сонома Каунти в Северной Калифорнии выпустил предписание об эвакуации для ряда населенных пунктов, оно может затронуть минимум 50 тысяч калифорнийцев, сообщает Hollywood Reporter.

Источник: AP 2019

«Целым населенным пунктам Хилдсбург и Виндзор было приказано эвакуироваться в преддверии сильных ветров, которые могут привести к непредсказуемым пожарам», — сообщает издание. Всего эвакуации подлежат 50 тысяч человек, отмечает газета.

Со ссылкой на офис шерифа округа Сонома она также сообщила, что ожидается самая большая эвакуация в округе за более чем 25 лет.

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Издание также напоминает, что около миллиона калифорнийцев по-прежнему остаются без электричества.

Ранее сообщалось, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Лос-Анджелес и Сонома (под Сан-Франциско) в связи с пожарами, которые бушуют в штате.

Два крупных пожара привели к тому, что была объявлена эвакуация в зоне, в которую попали около 50 тысяч человек.

Округ Лос-Анджелеса — крупнейший по населению в США, в нем проживают более 10 миллионов человек, еще около 500 тысяч жителей насчитывает округ Сонома на севере штата.

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