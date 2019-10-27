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08:16 (мск), источник: Интерфакс

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU — Лидер террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных, сообщает Fox News со ссылкой на военный источник и высокопоставленного представителя администрации США.

Источник: Reuters

По словам военного источника телеканала, «ценный объект из ИГ» был ликвидирован военными силами во главе с США в сирийской провинции Идлиб. Предположительно, речь идет об аль-Багдади.

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Впоследствии слова военного источника подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

О ликвидации лидера ИГ также сообщили Newsweek со ссылкой на представителя Сухопутных войск США и CNN — тоже со ссылкой на источники.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил в своем твиттере, что произошло «нечто очень важное», не уточнив, что он он имел в виду. Белый дом в свою очередь анонсировал «важное объявление» американского лидера, но также не пояснил, о чем идет речь. Объявление будет сделано в воскресенье в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск).

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