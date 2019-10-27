Полицейские задержали 14 участников перестрелки в Казани

Инцидент произошел 25 октября около полуночи.
«Изучив камеры видеонаблюдения и опросив очевидцев, полицейские установили, что на проезжей части пересечения улиц Кызыл-Армейская и Поселковая произошел конфликт, в котором участвовали около 20 человек, передвигавшихся на восьми автомобилях. В какой-то момент один из участников конфликта произвел несколько выстрелов, после чего все скрылись в неизвестном направлении. В настоящее время задержаны 14 человек», — сказали в пресс-службе, добавив, что за помощью в больницу обратился 30-летний житель Казани с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического оружия.
С места происшествия были изъяты гильзы, предметы одежды и автомобильные аксессуары, которые направлены на экспертизу. Установлено, что выстрелы были произведены из травматического пистолета и охолощенного автомата, которые к категории боеприпасов не относятся.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как добавили в республиканском МВД, установлено, что участники конфликта являются активными членами двух противоборствующих казанских преступных группировок.