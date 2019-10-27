14:44 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы возможные преемники ликвидированного главаря ИГ
Террористы Абу Абдель Рахман
По информации телеканала, они были ближайшими помощниками главаря террористической группировки.
Спецоперация по ликвидации должна была быть осуществлена еще пять дней назад, но трижды откладывалась
27 октября стало известно, что американские военнослужащие провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Бакр
На месте ликвидации главаря ИГ были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. По информации агентства Anadolu, в спецоперации были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. О готовящейся операции знали турецкие военные.