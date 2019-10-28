00:05 (мск), источник: Ведомости
NYT: лидера ИГ вычислили после допроса одной из его жен
Информация о местонахождении лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакр
В результате американским спецслужбам удалось установить приблизительное местонахождение лидера ИГ, сообщает издание. Полученные данные позволили руководству Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в сотрудничестве с иракской и курдской разведкой точнее определить его местонахождение, а также направить в этот район людей для отслеживания его перемещений.
27 октября президент США Дональд Трамп объявил, что