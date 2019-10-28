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13:08 (мск), источник: РИА Новости

«Темная история»: почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Волгоградские следователи вернулись к уголовному делу об исчезновении целой семьи. Летом 1989-го с разницей в несколько часов пропали Таисия Тюрина, ее муж Вячеслав и их несовершеннолетняя дочь Светлана.

Источник: СУ СКР по Волгоградской области

О том, что могло с ними произойти, — в материале РИА Новости.

Ушли и не вернулись

Утром 14 июля 1989-го семья Тюриных находилась в своей квартире в Красноармейском районе Волгограда. Дома не было только сына, 20-летнего Андрея, — он проходил срочную службу в армии.

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«Днем 42-летняя Таисия поехала в технологический колледж, где училась ее 16-летняя дочь, чтобы отдать справку о болезни, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам СК по Красноармейскому району Волгограда областного СКР, лейтенант юстиции Максим Мурченко. — Она вышла из дома, и больше ее никто не видел».

Спустя несколько часов, когда стемнело, 39-летний глава семейства Вячеслав тоже покинул квартиру. Зачем — неизвестно. Либо искать жену, либо договорился с кем-то о встрече.

«Поздно вечером, не дождавшись родителей, на улицу отправилась дочь — предположительно, чтобы встретить мать, — продолжает следователь. — Ее видели у подъезда. Домой никто не вернулся. Получается, все трое пропали за пределами жилья и в разное время».

Безработный браконьер

Прокуратура возбудила уголовное дело. Рассматривали разные версии. Например, Тюрины куда-то уехали, никого не предупредив. Или попали в форс-мажорную ситуацию и по каким-то причинам не смогли сообщить, где находятся. Но криминалисты склонялись к тому, что пропавших нет в живых — неизвестные преступники поочередно похитили всех троих, убили и избавились от тел.

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Однако кому и зачем понадобилось расправляться с целой семьей, оставалось загадкой. Тюрины ничем особенно не выделялись, жили в «двушке» в спальном районе Волгограда, имели автомобиль. При этом ни глава семейства, ни его супруга официально не работали.

Через месяц после случившегося демобилизовался Андрей Тюрин. Он считал, что его семью убили.


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«По словам старшего сына, отец занимался браконьерством — ловил рыбу на Волге, а затем продавал. Разумеется, нелегально, — говорит Марченко. — Но в поле зрения милиции Вячеслав Тюрин не попадал. Андрей предположил, что преступление совершил кто-то из ближайшего окружения отца. Скорее всего, из-за денег, так как нелегальный промысел приносил неплохие доходы. Однако указать на кого-то конкретно он не смог».

Установить подозреваемых так и не удалось, расследование забуксовало, а потом и вовсе было приостановлено. Периодически его возобновляли и вновь прекращали. И так на протяжении 30 лет.

«Тем не менее и следователи, и оперативники уголовного розыска продолжали работать по этому делу, — добавляет сотрудник СК. — Ведь современные технологии позволяют заново проанализировать и изучить все улики».

Сейчас следователи еще раз пытаются установить подозреваемых. Однако это очень непросто. Минуло 30 лет, кого-то, может быть, уже нет в живых, кто-то перебрался за границу.

Неотвратимость наказания

«Возобновление расследования преступлений прошлых лет — нормальная практика, — объясняет РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области, майор юстиции Наталия Рудник. — Более того, именно этим делам уделяется пристальное внимание Следственного комитета».

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Техника расследования преступлений, совершенных много лет назад, считается одной из самых сложных. Стандартные оперативно-разыскные приемы тут работают не всегда. Чем больше времени проходит с момента убийства или изнасилования, тем труднее выйти на след подозреваемых.

Такими делами занимаются специальные аналитические группы СКР. В них, как правило, входят следователи, криминалисты, а также полицейские, работники ФСИН, эксперты и ветераны следствия. Подобные спецподразделения есть не только в центральном аппарате, но и в территориальных отделах, на которые, по статистике, приходится основная доля «висяков».

Криминалисты постоянно «шерстят» картотеки с отпечатками пальцев тысяч людей — след, оставленный на месте преступления 20 лет назад, может появиться в базе данных когда угодно. Когда отпечатков нет, подключаются специалисты по ДНК.

Кроме того, проводится регулярная инвентаризация вещдоков. Эксперты скрупулезно проверяют генотипы всех неопознанных трупов и лиц, пропавших без вести, досконально изучают патроны и гильзы, образцы крови и фрагменты костей, следы зубов и черепа.

По данным СК, в среднем в год раскрывают несколько сотен убийств, изнасилований и других преступлений, совершенных десятки лет назад. Не исключено, что удастся разгадать и тайну исчезновения семьи Тюриных.

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