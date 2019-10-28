Жена обвинила священника в рукоприкладстве. В РПЦ это назвали «феминистским вбросом»

Рязанский иерей Казанского женского монастыря Владимир Покровский избил жену на глазах у четверых детей, о чем женщина сообщила в заявлении в полицию. Об этом пишет местное издание YA62.ru со ссылкой на слова родственников потерпевшей.
«Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Он ее душил, кричал, что сейчас ей голову свернет. Сейчас у нее синяки и гематомы по всему телу, сломан нос, сотрясение мозга», — приводит их слова издание.
Супруга Покровского прошла необходимое медосвидетельствование — оно зафиксировало синяки и гематомы, перелом носа и сотрясение мозга.
После того, как женщина написала заявление, к ним домой приезжал отец Покровского, тоже священник. Он встал на сторону сына — по словам родственников, он сказал, что «избиение — гнев божий, и желал нам всем поскорее сдохнуть».
Сам Владимир Покровский обвинения при этом отрицает — он утверждает, что его супруга упала с лестницы в подъезде, а заявление написала в качестве мести: «Мы поссорились. Она отказывается лечиться. У нее атрофия ног. Я ей сказал: если не пойдёшь лечиться, я с тобой разведусь. Ну, для мотивации сказал. Она вот так отреагировала, решила мне насолить. Сейчас она уехала из Рязани к сестре, не берёт трубку. Буду мириться с женой», — цитирует иерея «Фонтанка» со ссылкой на издание «Подъем».
Местная епархия начала проверку инцидента.
Корреспонденты «Эха Москвы» попросили прокомментировать ситуацию председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. Он заявил, что это искусственно раскрученная история: «Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору — насилие в семье, насилие в семье… Семья — это убежище для всех. Почему-то никто не рассматривает убийство в трамвае, насилие в троллейбусе. Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас».
Кроме того, Смирнов считает, что по сравнению с представителями других профессий священники почти не совершают проступков, и не понимает, почему именно к священнослужителям приковано такое внимание: «А сколько за это время экскаваторщиков приложили силу к своим женам? Я думаю, больше раз в десять тысяч, потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников. Просто наша журналистская братия факты про священников перепостирует многажды, получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жён. Я тут приболел немножко. 200 изданий печатали, что мне сделали операцию на сердце. Два поста было, что я уже умер. Очень интересно было».