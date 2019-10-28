Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
12В Парижском зоопарке поселили «ползучую слизь»
20Все путем
11:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев. СМИ пишут о дедовщине

Читинский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в минувшую пятницу застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части.

Как сообщали в Следственном комитете, 25 октября рядовой Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия: в результате погибли два офицера и шесть солдат.

Против Шамсутдинова было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», по которой ему может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

После инцидента в войсковой части начала работать комиссия под руководством замминистра обороны России Андрея Картополова.

Согласно открытым данным, часть, где произошла стрельба, подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за ядерно-техническое обеспечение.

Как сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам внезапно — уже разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять.


Нажмите,
чтобы включить звук

Неуставные отношения

В заявлении Минобороны говорилось, что Шамсутдинов мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, «вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

Тюменское издание 72.ru опубликовало монолог бывшего служащего забайкальской части, который утверждает, что один из убитых офицеров был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

Новость
Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев

В частности, собеседник портала рассказал, что убитый офицер как-то заставил своих подчиненных «пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм».

Издание также опубликовало фрагмент петиции в поддержку Шамсутдинова, в которой говорится, что он стал жертвой обстоятельств, а в момент совершения преступления был в состоянии аффекта и не отдавал отчета своим действиям.

Источники «Коммерсанта» тоже говорят о том, что рядовой Шамсутдинов мог совершить преступления из-за неуставных отношений. По данным издания, сослуживцы могли преследовать солдата из-за его национальности.

При этом, как отмечает «Коммерсант», при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.

Сообщается, что Шамсутдинова призвали в армию в начале июля, по здоровью его признали годным к службе с незначительными ограничениями.

Источник Интерфакса сообщил, что Рамиля Шамсутдинова отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна установить причины трагедии и выявить психическое состояние солдата на момент происшествия.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
ЗАТО Горный
Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
 В Сирии убит лидер ИГ, в Англии умер Буковский, в Аргентине новый презид...
Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев. СМИ пишут о д...
Раскрыты подробности разоружения националистов в Донбассе
В США вспомнили о соратнике Гитлера после уничтожения Багдади
Названа минимально допустимая для России цена на нефть
Найденный на кухне шедевр Чимабуэ продан за 24 млн евро
В Австралии столб установили посреди перекрестка
В Петербурге автомобиль протаранил самолет (фото)
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину Начинающий артист отметил, что переволновался
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 338
Еротические сны 276
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 161
Хочу ребёнка до безумия(( 126
Леди
Леся Кафельникова вернулась к бывшему парню Леся и Глеб были вместе с 2017 году, но потом расстались.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь