11:49 (мск), источник: BBC News Русская служба
Суд в Чите арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев. СМИ пишут о дедовщине
Читинский гарнизонный военный суд заключил под стражу
Как сообщали в Следственном комитете, 25 октября рядовой Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия: в результате погибли два офицера и шесть солдат.
Против Шамсутдинова было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц», по которой ему может грозить от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.
После инцидента в войсковой части начала работать комиссия под руководством замминистра обороны России Андрея Картополова.
Согласно открытым данным, часть, где произошла стрельба, подчиняется 12-му Главному управлению Минобороны, которое отвечает за
Как сообщил агентству РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам внезапно — уже разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять.
В заявлении Минобороны говорилось, что Шамсутдинов мог открыть стрельбу
Тюменское издание 72.ru опубликовало монолог бывшего служащего забайкальской части, который утверждает, что один из убитых офицеров был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.
В частности, собеседник портала рассказал, что убитый офицер
Издание также опубликовало фрагмент петиции в поддержку Шамсутдинова, в которой говорится, что он стал жертвой обстоятельств, а в момент совершения преступления был в состоянии аффекта и не отдавал отчета своим действиям.
Источники «Коммерсанта» тоже говорят о том, что рядовой Шамсутдинов мог совершить преступления
При этом, как отмечает «Коммерсант», при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу
Сообщается, что Шамсутдинова призвали в армию в начале июля, по здоровью его признали годным к службе с незначительными ограничениями.
Источник Интерфакса сообщил, что Рамиля Шамсутдинова отправят на комплексную
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