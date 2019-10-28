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11:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестные сдали анализы за сына полковника Росгвардии после смертельного ДТП

Обвиняемого в автомобильной аварии с двумя погибшими на перекрестке в Екатеринбурге сына полковника Росгвардии Владимира Васильева заподозрили в фальсификации анализов. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает URA.RU.

Сомнения в достоверности сданных биоматериалов высказал следователь Следственного комитета России (СКР) Алексей Кондин. Ранее он заявлял, что Васильев отказался сдать срезы ногтей и волос для ДНК экспертизы. Однако анализ был проведен и оказалось, что сданная моча не принадлежит обвиняемому.

Это может стать поводом сомневаться в предыдущих экспертизах, не выявивших у Васильева алкогольного или наркотического опьянения.

Крупная авария в Екатеринбурге произошла 4 августа. В результате столкновения нескольких машин погибли два человека. На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, видно, что Васильев был в неадекватном состоянии. Известно, что ночь накануне случившегося молодой человек провел в компании, а в его квартире нашли пустые бутылки и различные таблетки. Кроме того, машину, на которой он попал в ДТП, Васильев угнал у одного из друзей, с которым выпивал в ту ночь.

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