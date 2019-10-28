15:35 (мск), источник: Интерфакс
В Польше сообщили о поимке российского шпиона
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Радио Польши.
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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Радио Польши.
«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — сообщил
По его словам, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Уточняется, что подозреваемый — офицер Агентства национальной безопасности. Он арестован на три месяца.