Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
20Все путем
15:35 (мск), источник: Интерфакс

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU — Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Радио Польши.

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.

По его словам, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Уточняется, что подозреваемый — офицер Агентства национальной безопасности. Он арестован на три месяца.

Суд арестовал срочника, расстрелявшего сослуживцев
В Англии спасают мужчину, свисающего с вершины 90-метровой трубы
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Стало известно, кто из россиян больше всех закредитован
«Темная история»: почему СК ищет семью, пропавшую 30 лет назад
В соцсетях массово ищут кошку, спрятанную среди голубей
Опрос показал, сколько россиян считают США враждебной страной
Здоровье
Почему суп не нужно есть каждый день Можно не делать утреннюю зарядку и не пить восемь стаканов воды.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Большое обновление старой «Нивы»: собрана первая партия машин В конце этого года АВТОВАЗ должен представить рестайлинговую версию заслуженного внедорожника Lada 4x4
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
Как захотеть ребенка? 365
Хочу сдать ребёнка в детский дом. 324
Хто говорит? Аноним! 221
Родители отказываются делать детям выпускной 4 класс. 159
Леди
Алика Смехова взволновала фанатов глубоким декольте Актриса предстала в провокационном образе.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь