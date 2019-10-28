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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Дагестанским чиновникам строгий режим заменили общим

Осуждены бывший премьер республики и его заместитель.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Лефортовский райсуд Москвы вынес приговор бывшему врио председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову. Экс-чиновники были признаны виновными в растрате бюджетных средств, но при этом их отправили на общий, а не строгий режим, что позволит в недалеком будущем претендовать на условно-досрочное освобождение.

Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова Лефортовский райсуд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в 2015—2016 годах Гамидов и Юсуфов похитили 41 млн руб. при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан, который сейчас функционирует. Изначально их обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а потом в такой же растрате.


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В ходе прений сторон, проходивших под охраной спецназа, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, которым было усилено гособвинение на процессе, просил приговорить Абдусамада Гамидова к семи, а Раюдина Юсуфова к шести годам лишения свободы в колониях строго режима. Суд его требования удовлетворил лишь частично.

Гамидов и Юсуфов, учитывая смягчающие обстоятельства по делу, в том числе их безупречную службу, были отправлены на общий режим, где проведут шесть с половиной и пять с половиной лет соответственно.

Иск потерпевшей стороны, которой Следственный комитет России признал КУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», на 41,5 млн руб. был удовлетворен в полном объеме.

Следует отметить, что ранее КУ отказалось подавать к ним иск о возмещении ущерба. Следствие решило, что это было сделано после того, как на потерпевших «наехали» адвокат Раюдина Юсуфова Дагир Хасавов и родственники подсудимых. Защитника по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия «путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенного с шантажом и совершенного организованной группой» (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ), арестовали.

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