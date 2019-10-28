В Англии спасают мужчину, свисающего с вершины 90-метровой фабричной трубы

Спасательные работы ведутся примерно с 2:20 утра понедельника, пишут очевидцы в «Твиттере». Полиция, пожарные и скорая помощь прибыли к месту происшествия после того, как местные жители сообщили о криках и завываниях, доносившихся от трубы Диксона — достопримечательности города Карлайл в графстве Кумбрия.
На видео в соцсетях видно, что мужчина висит вверх ногами с голым торсом.
Пожарные и полиция пускали в ход вертолеты и дроны, но пока спасатели не могут добраться до мужчины. Спасатели ищут подъемную платформу, способную поднять их на 90 метров, и обратились с призывом помочь найти ее к населению.
«Это очень сложный процесс, учитывая в какой опасности, находится мужчина и насколько затруднен доступ к нему», — сказал представитель пожарной службы Кумбрии Джон Маквэй.
«Если у кого-то в Кумбрии есть подъемная платформа высотой больше 90 метров, пожалуйста сообщите полиции или пожарным службам Кумбрии», — добавил он.
Труба Диксона — историческая достопримечательность Карлайла, который находится недалеко от границы Англии и Шотландии. Трубу построили в 1836 году, она названа в честь архитектора Питера Диксона.
Фабрика, частью которой являлась труба Диксона, была одной из крупнейших хлопковых мануфактур Британии, и благодаря высоте трубы, вредные производственные газы поднимались над городом.