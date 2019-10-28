Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании “Ангара” (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании “Ангара” (посмертно)», — говорится в документе.
Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона, получила медаль Нестерова. Этой же награды удостоен второй пилот Сергей Сазонов.
Утром 27 июня самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, вспыхнул пожар.
Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их и покинул самолет через передний аварийный люк.
Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку открыла аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из горящего салона — благодаря этому никто из 43 пассажиров не погиб.