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17:43 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами членов экипажа самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», который в конце июня совершил жесткую посадку на севере Бурятии.

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Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Барданова Олега Владимировича — бортмеханика воздушного судна авиакомпании “Ангара” (посмертно), Коломина Владимира Ильича — пилота-инспектора воздушного судна авиакомпании “Ангара” (посмертно)», — говорится в документе.

Бортпроводница Елена Лапуцкая, которая в одиночку смогла быстро открыть аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из салона, получила медаль Нестерова. Этой же награды удостоен второй пилот Сергей Сазонов.

Утром 27 июня самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, вспыхнул пожар.

Командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот Сергей Сазонов не смог эвакуировать их и покинул самолет через передний аварийный люк.

Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку открыла аварийные двери и помогла пассажирам выбраться из горящего салона — благодаря этому никто из 43 пассажиров не погиб.

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