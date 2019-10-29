07:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Потерпевшим от махинаций чиновника признан бывший банкир.
Как стало известно «Ъ», осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России. Речь идет об
Уголовное дело бывшего сотрудника службы безопасности ФТС Владимира Коробкова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассмотрел Замоскворецкий райсуд. Поскольку Коробков полностью признал свою вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП), разбирательство должно было пройти за пару заседаний. Однако суд первой инстанции, выявив нарушения в деле, вернул его материалы в ГВП.
Прокуроры обжаловали это решение, в результате Мосгорсуд отправил дело в тот же суд. Коробкову было назначено четыре года заключения, которые суд постановил считать условными. Вина
В конце декабря 2016 года сотрудники управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ и ФТС изъяли в сети ломбардов 80 млн руб., $572 тыс., €251 тыс., а также 73 штуки элитных швейцарских часов и 16 дорогостоящих ювелирных изделий, под которые клиенты получили в ломбардах займы. На хозяина ломбардов, некоего Захарова, уже через месяц стали «наезжать» владельцы ценностей, и он попытался вернуть их через знакомого Арно Ходжояна, утверждавшего, что он располагает связями в правоохранительных органах.
Однако полученные деньги Михаил Горбатов и Арно Ходжоян оставили себе.
Запрос же послужил основанием для нового вымогательства: в апреле 2017 года полковник Горбатов передал через посредников потерпевшему Захарову, что теперь чекисты требуют 10 млн руб. за прекращение проверки, а за $110 тыс. обеспечат «общее покровительство» ломбардам.
У предпринимателя живых денег не оказалось, поэтому он передал вымогателям в
Последний, признав свою вину, рассказал, что по такой же схеме с помощью Арно Ходжояна пытался получить $900 тыс. у совладельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ъ», через полковника Горбатова банкир сам рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.
Банкир передал Арно Ходжояну $450 тыс., которые последний на автомобиле
Оказавшись под стражей, чекист заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с ГВП, в рамках которого не только признал свою вину в двух аферах, но и рассказал, что Александр Мазанов передал через него $850 тыс. начальнику 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кириллу Черкалину, который «в силу занимаемой должности может оказать общее покровительство деятельности банка». Благодаря его показаниям в апреле этого года полковник Черкалин был задержан, а потом и арестован 235-м гарнизонным военным судом. Следует отметить, что Кирилл Черкалин также признал свою вину, утверждая, что значительную часть денег получил не он, а его бывший куратор — заместитель начальника управления «К» Дмитрий Фролов. Несмотря на это, изменять меру пресечения в виде содержания в СИЗО на домашний арест полковнику Черкалину не стали.
В качестве одного из оснований, по данным «Ъ», была названа попытка побега.
Сейчас эти деньги входят в общий перечень активов Кирилла Черкалина, оцениваемых в 6,3 млрд руб., которые Генпрокуратура через Головинский райсуд пытается обратить в доход государства. Впрочем, слушания по существу никак не начнутся, поскольку ответчики, среди которых помимо Кирилла Черкалина его родственники и знакомые, заявляют различные ходатайства.
За мошенничество Михаилу Горбатову назначили четыре года и шесть месяцев общего режима. Существенную скидку, по данным «Ъ», он получил не только благодаря сотрудничеству со следствием, но и за то, что более двадцати лет безупречно прослужил в ФСБ России, принимая активное участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, в том числе по освобождению заложников. Арно Ходжояна в Хамовническом райсуде осудили на четыре года условно.
Николай Сергеев