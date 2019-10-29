15:45 (мск), источник: Ведомости
Акционеры совхоза им. Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублей
Они просили в два раза больше.
Суд частично удовлетворил иск нескольких акционеров совхоза им. Ленина, взыскав с бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина 1,066 млрд руб., сообщает «РИА Новости». В картотеке арбитражных дел решения суда пока нет, лишь упоминается, что заседание закончилось во вторник в 14:21 мск.
Совхоз им. Ленина — крупнейший производитель клубники в Подмосковье. «Ведомости» отправили запрос представителю Грудинина.
Судебные споры
В феврале Арбитражный суд Московской области полностью отказал им, решение устояло в апелляции, однако 9 октября кассация отменила прошлые решения и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Такое решение было принято, поскольку суд решил, что не был учтен установленный в первом деле факт явной неравноценности сделки: рыночная стоимость земли в 37 раз превышала номинальную стоимость полученной совхозом доли в 48% в «ТТ девелопмент».
Павел Грудинин, трое его детей и работник предприятия Александр Федоров обжаловали арест акций. По их мнению, обеспечительные меры не были связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют.
Ирина и Павел Грудинины оформили развод в июле 2018 г., прожив в браке 37 лет. Акции совхоза Грудинин получил во время брака и при этом брачный контракт между супругами не заключался, поэтому имущество подлежало разделу. В апреле Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с бывшим супругом, в том числе 42% всех акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Мособлсуд признал это решение законным.
Грудинин участвовал в президентских выборах в 2018 г. Он был кандидатом от КПРФ и набрал 11,77% голосов, заняв второе место. Уступил он действующему президенту Владимиру Путину, набравшему 76,69% голосов.
Алина Дидковская, Екатерина Еременко