Суд засекретил процесс о хищениях при строительстве в резиденции президента

Во вторник, 29 октября, Второй Западный окружной военный суд засекретил процесс о хищениях бюджетных денег при строительстве объектов резиденции президента в Подмосковье. На скамье подсудимых глава холдинговой компании «Форум» Дмитрий Михальченко, а также еще пять человек. Среди них руководители подрядных организаций ФГУП «Атэкс» и ООО «Стройфасад» Андрей Каминов и Станислав Кюнер, а также сотрудники ФСО и субподрядчики.
По версии следствия, все они входили с преступную группировку, созданную Михальченко, и совершили мошенничество в особо крупном размере — похитили 1,26 млрд рублей (статья 210 и 159 Уголовного кодекса).
В декабре 2012 года ФСО заключила с «Атэкс» контракт на 5,7 млрд рублей на строительство в Ново-Огареве дома приемов, гостиницы со спортзалом, гаража и подсобных помещений. По версии следствия, подрядчики по подложным договорам вывели из этих денег 1,26 млрд рублей, а также сорвали сроки сдачи объектов. В результате «Атэкс» выплатила ФСО 77 млн рублей неустойки, следует из определения Арбитражного суда Москвы, который в июне 2018 года утвердил между сторонами мировое соглашение.
Сам Михальченко вину не признает, об этом он успел заявить в присутствии журналистов.
Решение проводить уголовный процесс в закрытом режиме судья Олег Москвитин обосновал тем, что в деле содержатся документы с грифом «особо секретно».
Они касаются «объекта 53» — так в материалах обозначается резиденция.
«Если в материалах дела и была гостайна, то она уже раскрыта в Арбитражном суде Москвы. Там были рассмотрены все документы, касающиеся госзакупки и подряда в открытом режиме. А решение суда опубликовано на сайте, и каждый может с ним ознакомиться», — возражал в суде адвокат Каминова Руслан Коблев.
Такую же позицию заняли и другие подсудимые и их адвокаты. «Процесс должен идти в открытом режиме, публично», — говорил Михальченко. Но на засекречивании заседания настаивал прокурор — он отмечал, что гриф секретности с материалов никто не снимал.
Это уже второе уголовное дело в отношении бизнесмена Михальченко. Басманный суд Москвы в декабре 2018 года признал его виновным в контрабанде элитного алкоголя и приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Но это наказание уже истекло с учетом пересчета времени, которое бизнесмен провел в следственном изоляторе. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии общего режима.