Комиссия Минобороны назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

«Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — пояснил один из источников. Воинская часть, в которой произошла трагедия, находится далеко от командования и военной прокуратуры, отметили источники.
По их информации, командиры редко контролировали обстановку в части.
«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.
Ранее, 25 октября Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были ранены. Шамсутдинову было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.
После трагедии Минобороны заявило, что у военнослужащего мог произойти нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой. Однако ранее собеседник «Ведомостей» рассказал, что у Шамсутдинова был многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.