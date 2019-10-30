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08:23 (мск), источник: Ведомости

Комиссия Минобороны назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья

Комиссия Минобороны, занимающаяся расследованием обстоятельств стрельбы в воинской части в Забайкалье, подтвердила наличие «межличностного конфликта» между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и одним из находившихся в составе караула офицеров, сообщает РБК со ссылкой на источники. Факты возможного физического насилия в отношении рядового не подтвердились, утверждают источники.

«Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — пояснил один из источников. Воинская часть, в которой произошла трагедия, находится далеко от командования и военной прокуратуры, отметили источники.

По их информации, командиры редко контролировали обстановку в части.
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«Допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения», — заявил РБК источник, близкий к комиссии.

Ранее, 25 октября Шамсутдинов открыл огонь из табельного оружия по сослуживцам. Восемь человек погибли, двое были ранены. Шамсутдинову было предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

После трагедии Минобороны заявило, что у военнослужащего мог произойти нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой. Однако ранее собеседник «Ведомостей» рассказал, что у Шамсутдинова был многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.

ЗАТО Горный
Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
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