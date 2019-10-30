Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Может быть, Малевич»Почему белорусы не спешат устанавливать подлинность найденной 25 лет назад картины
Фоторепортажи
15Рожки да ножки: столичные лоси ждут москвичей
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
04:22 (мск), источник: РИА Новости

В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Родители воспитанников детского сада № 236 в Ярославле прокомментировали в интервью местному порталу 76.ru инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки.

Видео с нападением, снятое в детском саду, появилось во вторник в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.

Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы:

Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте. Не заметила, наверное, просто.
Статья
Как предупредить детские истерики: 5 способов

Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы «ужасным». При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.

В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. «И группа у нее немаленькая, 28 детей», — добавила женщина.

Следственные органы региона приступили к проверке инцидента. По словам директора департамента образования Ярославля Елены Ивановой, на время служебной проверки воспитательница группы, в которой избили ребенка, отстранена от работы.

Читайте также

 Украинский террор пришел на американскую землю
Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Конгресс США одобрил введение санкций против Турции
Стало известно о проблемах у расстрелявшего восьмерых солдата
Российскому боксеру присвоен статус суперчемпиона мира
Турция отказалась от покупки российских Су-35
Грудинин не может компенсировать ущерб «Совхозу имени Ленина»
Почему США признали геноцид армян
Здоровье
Ученые открыли новое полезное свойство кофе Регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый кроссовер российской сборки: первые подробности (видео) На заводе марки Haval под Тулой запускают производство кросс-купе F7x
Кино
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены Жена комика снялась в драме «Текст» с Иваном Янковским и Александром Петровым
Недвижимость
Московский рынок недвижимости пришел в упадок
Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников при покупке жилья
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Московское жилье у метро аномально подорожало
Популярные темы на «Детях»
простыми словами 461
Отношения подростков 423
Насколько мальчики в 10-12 должны вступиться за девочек того же возраста? Или они пока равны? 277
Теперь про сына... 185
Леди
«Резко постарела»: Амалия Мордвинова изменилась до неузнаваемости 45-летняя актриса попала в объективы фотографов.
Все о ремонте
Как старый чердак превратили в студию-мансарду Фото
Что можно сделать из убитой квартиры в пятиэтажке Двушка в Москве
Как красиво оформить спальню 7 идей дизайнеров
Двушка с продуманным хранением И всё это в типовом панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь