В ярославском детсаду прокомментировали инцидент с избиением ребенка

Видео с нападением, снятое в детском саду, появилось во вторник в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте». На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы:
Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте. Не заметила, наверное, просто.
Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы «ужасным». При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.
В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. «И группа у нее немаленькая, 28 детей», — добавила женщина.
Следственные органы региона приступили к проверке инцидента. По словам директора департамента образования Ярославля Елены Ивановой, на время служебной проверки воспитательница группы, в которой избили ребенка, отстранена от работы.