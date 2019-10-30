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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт

Компания Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Источник: AP 2019

База опубликована 28 октября на специализированном сайте Joker’s Stash, за нее просят $130 млн, то есть по $100 за каждую карту.

Это действительно самая большая база данных карт, собранная в один файл, из когда-либо выложенных на подпольный рынок.
Илья Сачков
основатель Group-IB
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«Интересно, что в этом конкретном случае, база данных, поступившая в продажу, ранее не рекламировалась и не анонсировалась на самом сайте, ни даже на форумах в даркнете», — сообщил Основатель Group-IB Илья Сачков.

В последние месяцы сообщалось о нескольких крупных утечках баз данных с персональными данным клиентов Сбербанка. Так, 23 октября «Ъ» сообщил, что на одном из теневых интернет-ресурсов выставлена на продажу база данных клиентов кредитной организации. 3 октября «Ъ» стало известно, что на черном рынке оказались данные о 60 млн кредитных карт. Центральный райсуд Волгограда арестовал на два месяца сотрудника ООО «Национальная служба взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.

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