08:32 (мск), источник: Коммерсантъ
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания
База опубликована 28 октября на специализированном сайте Joker’s Stash, за нее просят $130 млн, то есть по $100 за каждую карту.
Это действительно самая большая база данных карт, собранная в один файл, из
когда-либовыложенных на подпольный рынок.
«Интересно, что в этом конкретном случае, база данных, поступившая в продажу, ранее не рекламировалась и не анонсировалась на самом сайте, ни даже на форумах в даркнете», — сообщил Основатель
В последние месяцы сообщалось о нескольких крупных утечках баз данных с персональными данным клиентов Сбербанка. Так, 23 октября «Ъ» сообщил, что на одном из теневых